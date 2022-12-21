去年薪資中位數50.6萬元 新竹市77萬元奪冠

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（中央社記者蘇思云台北21日電）主計總處今天公布110年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.6萬元，月薪約4.2萬元，年增1%；新竹市由於有竹科高科技光環，總薪資中位數以77萬元蟬聯冠軍，年增率達4.8%。

薪資中位數是將員工依薪水由低至高排序，位處中間者的薪資即為薪資中位數；舉例來說，如果調查5位民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3位民眾的薪水就是薪資中位數；相較於平均數容易被極端值拉抬，中位數更能反映多數民眾的「薪聲」。

110年全體工業及服務業受僱員工數為813萬人，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，薪資中位數為50.6萬元，年成長1%，薪資平均數為67萬元，年增3.02%，是108年以來新高。

進一步觀察各行業情況，陳惠欣表示，110年全球經濟回穩，台灣出口產業暢旺，不過內需產業仍有受到疫情衝擊，因此也反映在相關數據上。若跟109年比較，金融及保險業年增5.65%最高，不動產業、運輸及倉儲業也增加逾4%，製造業增3.09%，其中電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業都增加逾7%。

不過，部分工時員工較多的藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）等都不到40萬元。

根據主計總處統計，中位數對平均數比值自102年的0.801緩降，110年降至0.756。陳惠欣解釋，主因是平均數容易受極端高薪者影響，加上產業確實110年成長有差異，平均數成長速度高於中位數，導致中位數占平均數的比重持續下滑。

除了薪資中位數外，外界也關注所得分配狀況。若依薪資高低將受僱員工人數平均分為10組，第1十分位數為29.9萬元、第9十分位數為122.4萬元。

陳惠欣指出，低薪組薪資主要是由基本工資調整帶動，110年資通訊產業等出口產業表現佳，薪水較高組別成長較快，110年工業及服務業受僱員工全年總薪資第9十分位數對第1十分位數的比值為4.09，較109年的4確實略微擴大。

主計總處今天也公布各縣市工業及服務業企業僱用本國籍全時員工薪資統計，這是第二次公布，前次公布時間為今年2月。陳惠欣強調，薪資中位數範圍是工業及服務業受僱員工全年總薪資，但縣市的範圍是本國籍、全時員工全年總薪資，兩者有所差異。

根據統計，110年企業僱用員工全年總薪資中位數為53.9萬元，年成長1.2%。排名前3的縣市依序為新竹市77萬元蟬聯冠軍，新竹縣68.4萬元躍居第二，台北市滑落到第三為68.3萬元。

如果以總薪資平均數來看，同樣也是新竹市106.9萬元蟬聯冠軍，新竹縣92.9萬元躍居第二，台北市也後退到第三為88.4萬元。

陳惠欣解釋，縣市分類是指「工作場所所在縣市」，因此各縣市企業僱用員工的薪資水準易受地區產業結構發展影響，像是金融及保險業、電子零組件業、電腦電子產品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高的地區，薪資水準相對較高；而相關產業比重較低的地區，薪資水準則相對較低。（編輯：楊凱翔）1111221