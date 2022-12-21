印尼財長：謹慎應對中國疫情 歡迎台灣赴印尼投資

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印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）（圖中）—向中央社表示，歡迎台灣到印尼進行各種投資。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月21日

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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼財政部長穆里亞尼今天在一場論壇上表示，中國因解封而疫情升溫，可能影響印尼出口，必須謹慎應對。另外，她在接受中央社採訪時表示，歡迎台灣到印尼投資。

穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）今天在「2023年印尼經濟展望論壇」表示，即將到來的耶誕節和新年，預計約有4500萬人流移動消費，這將改善印尼的經濟狀況，但也同時導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫。

穆里亞尼說：「（人口流動）而增加經濟活動的同時，疫情威脅仍然存在。」她並以中國為例表示，當各國已經歷疫情，中國卻因解封而經歷疫情大流行，病例持續增加。

她指出，中國作為世界第二大經濟體，解封開放過程導致COVID-19確診病例攀升，印尼必須關注疫情的不確定性所帶來的經濟風險。

她解釋，世界局勢充滿變數，面對印尼主要出口國美國與中國經濟可能放緩，全球經濟明年恐面臨衰弱，穆里亞尼對印尼出口總額能否持續增長持保留態度。

她說：「我們的出口總額是否還會像過去一樣高嗎？過去幾個月，隨著物價上漲，出口總額能達到20%至30%以上的成長，因此預計2023年出口總額仍會繼續增加。」她並補充，印尼政府已準備幾個替代的出口目的地，像是印度或中東國家。

論壇後，穆里亞尼接受媒體聯訪時向中央社記者表示，歡迎來自台灣的各項投資，她說：「只要是外資來到印尼，我們都非常歡迎。」

另外，印尼工商總會（KADIN）總主席阿賈德（Arsjad Rasjid ）也出席該論壇，他向中央社表示，台灣在印尼有很多投資機會，像是電動車還有晶片。當中央社問及，印尼政府是否對來自台灣的投資釋出利多時，他回答：「任何問題和困擾都交給我們，只要把資金、技術投到印尼就可以了。」

阿賈德除了是KADIN總主席，也是印尼Indika能源（Indika Energy）的總裁。該公司旗下的PT Mitra Motor Group（MMG）今年與鴻海合資公司PT Foxconn Indika Motor（FIM），主導製造商用化電動車和電池事業，並提供相關管理諮詢服務。

同樣出席「2023年印尼經濟展望論壇」的印尼勞動部長伊達（Ida Fauziyah）則聚焦人力培訓。她表示，政府發起的職業教育和培訓計畫，是為了提供工、商業界人力資源。她說：「我們要培養人力，使他們符合勞動市場所需要的能力。」

伊達說，印尼現今面對的挑戰是工人的教育水準大部分是中學以下，因沒有能力符合行業所需而面臨失業。

伊達會後接受媒體採訪時，針對印尼與台灣在勞動力上的合作表示，希望能繼續關注印尼移工在台灣的工作狀況，並確保他們是經由合法程序到台灣工作。

伊達說：「台灣對印尼移工而言，是很有吸引力的國家，因此我們要確認他們在台灣工作期間，及返回印尼時的權益。」並補充，移工必須透過正當程序到台灣工作，避免被仲介剝削。（編輯：黃自強）1111221

印尼工商總會（KADIN）總主席阿賈德向中央社表示，台灣可以到印尼投資電動車以及晶片產業。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月21日。

印尼勞動部長伊達（Ida Fauziyah）接受中央社採訪時說，台灣對印尼移工而言，是個很有吸引力的國家。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月21日。