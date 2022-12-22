realme登台4年成長鈍化 2策略轉型尋突破點

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（中央社記者江明晏台北22日電）手機產業面臨通膨、高庫存干擾，自2019年進入台灣市場的realme成長鈍化，商務長鍾湘偉表示，品牌已展開通路擴大、產品精簡兩方向轉型，盼在明後年尋找重新成長的突破點。

智慧型手機品牌realme今天在台舉行10 Pro系列發表會，為首款曲面螢幕手機，10 Pro、Pro+雙機皆搭載1億畫素相機。

realme成立於2018年，於2019年進入台灣市場，2020年翻倍成長，2021年realme產品在台銷售量成長15%至20%，但台灣市場近兩年智慧機銷量低迷，realme也受到疫情干擾，今年銷量表現衰退。

realme台灣市場商務長鍾湘偉今天受訪時表示，多數智慧機手機品牌面臨瓶成長瓶頸，都在尋找突破機會，realme將展開通路、產品兩方向轉型，力拚銷量在明後年取得突破，重返成長軌道。

他進一步說，過去realme以新品牌之姿進入全球市場，主打電商通路，較能快速打開知名度取得市占，目前希望在電商合作基礎上，進一步擴大電信商合作，10 Pro系列首度打入五大電信商，並搭上5G升級潮，積極在新台幣999元5G資費、0元購機方向上合作；另一方面也考慮透過社群自媒體銷售管道。

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第二方面，鍾湘偉表示，realme朝向精簡產品線發展，將數字系列和GT系列定調為品牌重點產品，並定調「塔尖策略」，每一代數字系列產品都會有至少一樣越級科技，整體產品線朝向中高階價格帶發展，也會讓中國和全球產品線的上市時間拉齊。

展望後續，他分析，市調機構均指出明年智慧型手機市況預估和今年差不多，明年下半年才可能比較有轉機，明年上半年市況還是會較為保守，除了庫存管理要做得更仔細，也要觀察後疫情時代，消費趨勢從3C產品轉移到旅遊花費的狀況。（編輯：張均懋）1111222