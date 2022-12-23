嘉興街公辦都更動土 台電昔日印刷所搖身變綠建築

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（中央社記者曾智怡台北23日電）台電首度與國家住宅及都市更新中心合作北市嘉興街公辦都更案今天正式動土，台電表示，這塊土地過去是台電自有印刷所，預計2026年完工，屆時台電將分回一棟結合綠能、節能規劃的住商大樓，市值估逾新台幣30億。

近年台電持續配合都市更新，推動企業資產活化及多角化發展，與北市府及高市府合推南港北儲、亞洲新灣區特貿三公辦都更案。

嘉興街公辦都更案今天上午舉辦新建工程基地動土典禮，國家住都中心執行長黃景茂、台電副總經理王振勇、出資人全坤建設總裁李隆廣等一同祈求工程順利。

台電透過新聞稿說明，此次合作嘉興街公辦都更案（大安區辛亥段四小段61地號等28筆土地都市更新案）位於台北市大安區精華地段，鄰近嘉興公園、大安國小及和平高中，基地總面積約5120平方公尺，其中台電所有面積約2573平方公尺（778坪），占比逾50%為最大地主。

這塊土地昔日為台電自有印刷所，60年代起負責全台電費帳單、內部公文及台電月刊等刊物印刷業務，至2000年初調整為員工宿舍。

台電自2011年即開始推動全區都更，2018年由新成立的國家住都中心接手，期間溝通整合高達近70位地主共識，是至今產權最複雜的都更案，2020年完成招商，由全坤建設作為出資人，今天正式邁入開工動土階段。

台電表示，本案規劃興建3棟地上16至17層、地下4層的複合式住商大樓，包含店面、共享辦公室、公共福利設施及住宅等多元空間使用，預計2026年完工，將可帶動周邊發展，創造友善宜居生活環境。

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台電指出，更新後台電將分回獨棟住商大樓，並結合電力本業綠能、節能應用，除可利用太陽光電自主發電，更可搭配智慧電表串連家庭能源管理系統（HEMS），打造智慧綠建築，市值預估逾30億元，完工後將委由物管業者代管出租。

台電補充，此次都更案同步結合「記憶迴錄 嘉興街公辦都市更新紀錄展」，25日也呼應耶誕節，由台電文創聯手設計團隊雙好設計，推出期間限定市集，現場除有退役木橫擔、變電箱再製計畫及日月潭底泥杯墊等電力循環經濟系列作品，還有結合台電元素的特製餐點和DJ電子音樂演出。（編輯：翟思嘉）1111223