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國泰金等4金控子公司資產重分類 遲發重訊遭罰

2022/12/23 21:16
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（中央社記者潘智義台北23日電）台灣證券交易所今天宣布，國泰金、中信金、新光金及開發金變更壽險子公司金融資產分類，延遲輸入公開資訊觀測站，違反重大訊息規定，各處以新台幣20萬元違約金。

美國聯準會（Fed）今年連續升息，造成壽險業淨值大減：擁有壽險子公司的金控公司為提升子公司淨值，變更財報採用財務會計準則分類，進行金融資產重分類，讓淨值大幅回升。

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證交所發布新聞稿指出，有關國泰金控、中信金控、新光金控及開發金控的子公司國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽，於9月30日經公司管理階層決定變更經營模式，依國際會計準則公報第9號（IFRS 9）規定以10月1日為金融資產重分類日。

證交所說明，上述重分類屬重大影響股東權益事項，但4家金控公司延遲代子公司輸入公開資訊觀測站重大訊息，已違反證交所相關處理程序規定，各處以違約金20萬元。（編輯：張良知）1111223

#證交所
#國泰金控
#中信金控
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