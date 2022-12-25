疫情主導宅經濟需求 面板報價衝高再殺至谷底

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（中央社記者潘智義台北25日電）疫情帶動遠距在家上班、上課的「宅經濟」，筆記型電腦、電視等需求升高，刺激2021年面板報價創下2016年以來新高；隨著需求減少，供給過剩及消化庫存成為科技業的惡夢，今年面板價格也創下6年以來新低。

友達2021年在面板景氣走揚下，大賺新台幣613.3億元，每股稅後盈餘（EPS）6.44元，創歷史新高；群創2021年稅後淨利達575.45億元，每股盈餘5.53元。不過，在產業景氣及需求反轉下，友達、群創2022年前3季都呈現虧損。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助接受電訪表示，疫情帶來的在家上班、上課「宅經濟」需求，讓2021年消費性電子產品需求大增，上游面板需求也同步增溫，進一步帶動面板價格上漲；以32吋電視面板為例，2021年報價一度來到89美元，為2016年以來最高價。

陳建助說，2022年各國陸續解封，「宅經濟」需求突然不見了，32吋電視面板最低殺至26美元，為2016年以來最低價，面板廠的營運就像是洗三溫暖。

他解釋，2021年時宅經濟需求正旺，除中國京東方力推筆電面板，台廠友達、群創也努力生產筆電面板，群創甚至超車友達，今年前6個月筆電面板出貨量都高於友達；但友達擔心供過於求，在今年第2季初即開始減產，群創卻拖到下半年才減產，也承受較大壓力。

他說，今年宅經濟消失，主要受到幾個因素影響，包括主要國家決定與病毒共存，不封城，在家上班、上課的宅經濟需求首當其衝；加上俄烏戰爭，造成通膨升溫，消費電子需求萎縮，還有美國升息也是重要因素。

今年消費性電子需求大幅萎縮，但他直言，面板廠已經備料，加上客戶重覆下單部分也已投產，還有先前下游成品塞港，都加劇供應鏈庫存壓力。

陳建助指出，品牌廠下單大減，但訂單量還不到歸零的地步，如三星6月延後對上游零組件拉貨，只有小量高階產品繼續拉貨。

他分析，價格是需求、供給的總和，雖然宅經濟消失，但面板廠卻是陸續減產，品牌商砍單幾乎是動作一致，造成很長一段時間面板供過於求，這也是今年面板廠業績不佳的最主要原因。

集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓表示，2022年雖然疫情逐漸遠離，但總體經濟衰退的問題逐步浮現，加上戰爭、通膨等問題接踵而至，使得顯示器產業在經歷了兩年的疫情紅利後，開始罩上一層陰影。

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范博毓指出，2022年面板價格出現大幅下滑，逐步侵蝕獲利，下半年起面板廠出現明顯虧損的壓力。由於產能稼動率下降，庫存壓力暴增，面板廠開始大幅度的產能調整。

不過，他強調，在經過了2至3個季度的調整後，目前已經可以看到面板價格逐漸落底，同時庫存水位也正在逐漸下降，預期2023年雖然整體顯示器需求並未顯著回升，但是在庫存逐漸來到低水位情況下，面板價格也來到底部，需求應該有機會逐季增溫。（編輯：張良知、楊凱翔）1111225