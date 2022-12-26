雄獅砸1億發年度激勵獎金 再開500名職缺搶人才

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（中央社記者江明晏台北26日電）國際旅遊復甦，雄獅今天宣布發放總額逾新台幣1億元的年度激勵獎金，同時因應集團朝生活產業轉型，繼今年下半年召募500名新員工加入後，預計2023年再開逾500名職缺。

雄獅旅遊董事總經理黃信川今天指出，雄獅旅遊集團為產業領導龍頭，宣示提升產業水平，積極朝向生活產業發展，深耕國內 「食、宿、遊、購、行」領域，而人才是企業最大的資產及動能，服務業更要留住優秀人才，為台灣旅遊業、服務業創造國際價值、創造國際級營收。

雄獅集團表示，為感謝員工於疫情期間仍堅守崗位，依照年資及考績，近2000名員工可獲得1個月以上全薪的「年度激勵獎金」，總金額超過1億元。

此外，雄獅集團布局計畫持續進行，包含全新餐飲品牌Island133預計在2023年第1季於台北松⼭⽂創園區開幕；已取得位於澎湖的「⾺公港埠⼤樓旅館部暨商業空間設施」經營權，最快於2023年底試營運。

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同時，雄獅指出，集團在既有國際化基礎上，於美國、加拿⼤、英國、香港、中國⼤陸、⽇本、韓國、泰國、澳洲、紐⻄蘭等國成立公司，也將籌備越南、⾺來⻄亞、印尼、德國等區域公司。

黃信川說，今年下半年已有超過500位新進員工加入，預計2023年再開出逾500職缺，除了旅遊及旅遊新創人才之外，特別鎖定旅宿、餐飲、資產開發、物業管理、投資與購併、經營分析、產壽險、資訊科技、AI⼈⼯智慧、區塊鏈等⼈才，另為掌握國際化契機，優先聘⽤具備英語、法語、⻄班牙語、德語、日語、韓語、廣東話等各語⾔專長⼈才。（編輯：趙蔚蘭）1111226