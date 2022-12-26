國有地上權明年推3批 首批雙北4宗住宅區土地擬列標

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（中央社記者張璦台北26日電）財政部國產署今天表示，明年預計推出3批次的國有地招標設定地上權案，第1批次暫定3月27日公告，將有12宗標的，包含中山、中正、新店、林口等雙北市4宗住宅區土地，以及台中市干城重劃區商業區土地。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會中預告，目前規劃在明年推出3批次的國有土地招標設定地上權案；第一批次暫定3月27日公告、5月8日開標，公開招標12宗標的，包含8宗住宅區土地、商業區3宗，以及1宗工業區；其中7宗是首次列標。

他指出，北部4宗為台北市中山區、中正區，以及新北市林口區、新店區住宅區土地；中部3宗，包含台中市干城重劃區商業區土地，與西屯區2宗；南部5宗，包含高雄市左營區、高雄市岡山區、台南市東區、屏東縣東港鎮與澎湖縣馬公市。

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李政宗表示，其中台南市東區商業區土地面積逾1.26公頃，是明年第1批次面積最大標的；雙北市4宗住宅區土地，按過往經驗，會相當搶手。

針對第2批次地上權案，李政宗指出，暫定6月19日公告、8月7日開標；第3批9月11日公告、10月30日開標。至於鄰近台北市大巨蛋的國產署原址改建案（即仁愛段基地），已多次流標，他表示，中長程計畫已經報院，若公告招標，期程會是明年4月左右。（編輯：蘇龍麒）1111226