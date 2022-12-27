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士電看明年產業景氣有變數 營運受惠綠能拚成長

2022/12/27 12:45
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）士林電機總經理謝漢章今天表示，儘管明年大環境產業景氣充滿變數，預估士電明年營運目標持續成長，業績審慎樂觀，主要是綠能轉型需求帶動。

光陽集團與仰德集團上午舉行聯合記者會，宣布士林電機、新竹物流、光陽電動車三方在電動車合作計畫，光陽集團也對新竹物流S6 Pro電動物流車舉行交車儀式，會後光陽集團董事長柯勝峯和士林電機總經理謝漢章接受媒體採訪。

對於明年產業景氣看法，謝漢章指出，明年仍充滿變數，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國疫情變化、通膨升息等國際因素影響，使得經濟受影響，不過士電持續在綠能轉型，相關領域包括電動車有收穫，明年士電業績仍審慎樂觀。

柯勝峯表示，全球局勢明顯改變，經濟走緩對台灣機車市場將有一定影響，預估明年台灣機車市場景氣不如今年。不過電動機車會隨著市場接受度提高而增加。

謝漢章會後說明，士電2023年和2024年在漁電共生、儲能、發電站等太陽能應用預估有不錯表現，也可持續受惠台電強韌電網計畫，此外，電動車應用看好，不至於受到大環境景氣影響。

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謝漢章預期，明年士電在營收和獲利等營運目標預估成長。法人預估，士電今年獲利有機會創歷史新高。

談到士電與起而行綠能、和泰、和潤共同投資成立的充電服務公司充壩進展，士電電裝品事業群總經理董濟仁指出，規劃明年2月中旬將對外說明，除了公布充電樁技術技轉外，明年2月也將對外公布充壩進展。法人指出，士電與起而行合資持股充壩比重約6成。（編輯：潘羿菁）1111227

#士電電裝品事業群
#謝漢章
#柯勝峯
謝漢章
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