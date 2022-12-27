中華電明年加薪1000元 謝繼茂：保有資金彈性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）中華電信董事長謝繼茂今天發出給員工的一封信，宣布2023年全體員工定額加薪1000元，並將在下次董事會提案爭取加發一次性獎金，也強調未來挑戰不容小覷，需保有資金運用彈性。

中華電信董事長謝繼茂在2022年最後一週，發出給員工的一封信，主題為「為公司永續經營 同仁攜手同心向前行」。

謝繼茂宣布，2023年全員定額加薪新台幣1000元，並將在下次董事會提案爭取加發一次性獎勵金。

由於中華電信工會11月為了加薪議題抗議，主張補足2021年度未加薪2500元，加上本年度加薪5000元，總共加薪7500元。

但謝繼茂在信中說明，公司的經營團隊深刻了解加薪是所有員工的期待，但顧及現代科技發展的快速，未來挑戰不容小覷，需要保有相應資金運用彈性，決策上審慎思考、步步為營，才得以在營運體質良好、財務結構穩健下推動轉型。

中華電信今年已實施加薪，平均調薪幅度4%，並加發一次性激勵獎金5000元。

至於同為電信業的台灣大哥大，今年中的加薪幅度優於去年，總經理林之晨稍早在自家記者會後受訪表示，明年中的加薪還在規劃中，目前已針對新進員工起薪調高7%，為歷史以來高點。（編輯：楊蘭軒）1111227