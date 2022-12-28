半導體支撐 科技產業園區年營業額首度突破5千億

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）經濟部加工出口區管理處今天公布統計指出，111年雖有疫情、俄烏戰爭、通膨升息等挑戰，但受惠於半導體需求支撐，科技產業園區今年各項數據仍創歷史新高，其中全年營業額更將首破新台幣5000億元大關。

經濟部發布新聞稿指出，加工處長楊伯耕今天在年終記者會中，就科技產業園區營運績效說明表示，今年園區不畏逆風，成長績效亮眼，迄今在公司數、貿易額、營業額、出口數、員工數等5大數據皆創歷史新高。

楊伯耕說明，在各項數據中，園區全年營業額將首破5000億元，未來施政將持續著重空間擴充、廠商輔導、低碳永續等重要工作，全力協助廠商在詭譎時局中持續獲利，帶動園區營運再創高峰。

加工處指出，今年雖有俄烏戰爭、疫情、通膨與升息等不利因素影響，但因車用、網通、高速運算等產品需求維持高檔，進而帶動半導體出貨持續成長，讓園區1至10月維持成長態勢，各主要統計數據都已接近或超越去年水準，全年更可望創下歷史新高。

其中，今年前10月科技產業園區公司數累計已達742家、年增4%，全年更可望達750家；員工數累計達8萬9266人，達35年新高點，全年更有望挑戰9萬人歷史新高，回到70年代台灣傳產外移前的水準。

不僅如此，科技產業園區前10月營業額已達4400億元，年增16%，加工處預期全年營業額可達5000億元；前10月出口額達168億美元、年增25%，預估全年出口額將達190億美元。

加工處表示，今年園區也引進多項指標性重大投資，包含緯創集團投資逾百億元興建車載及工控面板燈塔工廠、矽品精密投資199億元興建高階封測廠、光寶集團投資逾百億元蓋高雄研發生活園區及二期營運中心、昇陽半導體投資73億元興建智慧化晶圓再生製程廠等。

此外，加工處推動的「前瞻智造基地」在今年落成啟用，剛推出就立即滿租，累積投資額高達124億元，展現暢旺投資動能。

楊伯耕展望，新的一年全球仍籠罩在景氣衰退風險下，但根據預測顯示，半導體產業將在明年下半年回溫，並在113年恢復成長。

因應未來趨勢，楊伯耕表示加工處正積極開發新區，並持續強化空間再造及廠商輔導等工作，以全面提升園區競爭力。他也招手廠商踴躍赴屏東園區擴區及高軟園區二期基地投資，提前布局景氣回溫利基，以搶占獲利商機。（編輯：楊凱翔）1111228