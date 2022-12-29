電信業ARPU終結連5季上揚 僅遠傳持續成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）NCC統計顯示，電信業第3季行動通訊整體營收持續上揚至新台幣404.4億元，但每戶平均收入（ARPU）季減1.1元來到451.3元，終結連續5季上揚趨勢，五大電信中，僅遠傳電信ARPU仍持續走揚。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布行動通訊市場統計資訊，台灣行動通訊市場整體營收2022年第3季為404.4億元，較第2季增加1.9億元。

電信業者關心的每戶平均收入（Average Revenue Per User，ARPU），2021年第2季是2015年來首次止跌回升，一路連續5季上揚到今年第2季的452.4元，不過，今年第3季整體ARPU卻再度呈現下滑，五大電信中僅遠傳電信ARPU持續上揚。

NCC報告顯示，五大電信業者中，遠傳電信ARPU季增3.6元到489.3元；其餘四業者都呈現下滑，中華電信季減1.5元到488元，台灣大哥大季減0.7元到444.9元，台灣之星季減3.8元到331.9元，亞太電信季減14.5元到305.9元。

報告指出，行動通訊用戶數為2994.2萬戶，季增19萬戶。其中，月租型用戶數跟預付型用戶數都同步成長。

在用戶數部分，電信三雄都持續成長，中華電信季增12.8萬到1093萬穩坐冠軍，遠傳電信季增4.1萬戶到711.2萬戶，台灣大哥大季增2.2萬戶到713.3萬戶，其餘業者則減少0.1萬戶到476.7萬戶。

台灣大哥大去年底宣布併購台灣之星，遠傳電信今年2月底也宣布合併亞太電信，目前兩大電信合併案都還在審核中，NCC主委陳耀祥昨天在立法院表示，有機會在2月初前有決議，相關決議是否牽動用戶數移動，外界也持續關注中。

NCC報告指出，第3季行動通訊語音話務量為23.6億分鐘數，季減8690萬分鐘數；以撥打語音型態話務量來看，主要以網內12億分鐘數比重最高，其次依序為網外5.5億分鐘數，撥打市話5.2億分鐘數，國際去話770萬分鐘數，國際漫遊79.7萬分鐘數。

第3季行動通訊數據傳輸量為2659.9Pbytes，季減0.5 Pbytes；至於行動通訊簡訊則數為20億則，季減4.4億則；多媒體訊息則數2024.2萬則，季減155.9萬則。（編輯：林淑媛）1111229