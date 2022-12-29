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民參公建簽約金2685億創高 促參2.0子法拚明年定案

2022/12/29 19:16
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（中央社記者張璦台北29日電）財政部促參司統計，今年截至目前，民間參與公共建設簽約114件，簽約金新台幣2685億元創高，交通部、高雄市政府分別拿下中央、地方招商王；同時，促參法2.0正式上路，官員表示，3大配套子法有望於明年第3季前定案。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情措施逐漸鬆綁，民間投資量能愈顯充足。推動促參司專門委員洪美菁今天在例行記者會中表示，今年民參公建簽約成績亮眼，截至12月28日，簽約件數114件，簽約金額2685億元、創新高；其中，促參案簽約76件、552億元，其他法令簽約38件、2133億元。

據統計，交通部今年簽約13件、簽約金463億元，為中央招商王，主因為簽下「高鐵桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，光此案簽約金就近272.86億元。

地方政府方面，高雄市政府簽約6件、簽約金671億元，登上地方招商王，其中光是「多功能經貿園區特貿三都市更新案（北基地）」，投資金額就高達396.91億元。

此外，促參法部分條文修正案已經在12月21日經總統公布施行，促參2.0正式啟動，洪美菁表示，相關配套法規，包含促參法施行細則、政府有償取得公共服務評估辦法、履約爭議相關子法，有望在明年第3季之前定案。

洪美菁進一步指出，為提升主辦機關促參推動成效及履約管理效能，今年首次辦理的「促參業務考核」成績已經出爐，A組六都直轄市皆為優等，B組8縣市政府中，宜蘭縣、新竹縣及苗栗縣為優等。

洪美菁表示，財政部明年將持續透過促參考核機制，表揚、督促主辦機關精進促參業務，以持續提升公共建設服務水準。（編輯：楊蘭軒）1111229

#洪美菁
#財政部促參司
#交通部
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