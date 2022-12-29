台積電全球布局 地緣政治與商業利益平衡受考驗

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電擴大全球布局，在美國風光舉辦亞利桑那州廠移機典禮後，今天在南科盛大舉行3奈米量產暨擴廠典禮。產業專家認為，電力供應將是台積電未來可能面臨的挑戰，如何在地緣政治與商業利益上取得平衡也是考驗。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電過去對於先進製程量產抱持比較低調態度；不過台積電近期不管是美國亞利桑那州廠移機典禮，或是今天在南科舉行的3奈米量產暨擴廠典禮，擴大宣傳意味濃厚。

劉佩真說，台積電不僅展現3奈米量產良率及產能優於其他競爭對手，同時宣示先進製程還是以台灣為生產重鎮。

隨著擴大海外布局，台積電台灣產能比重可能會自目前的93%下滑。劉佩真表示，台灣生產成本低，是台積電的競爭優勢，預期未來5年內台積電的台灣產能比重仍可望維持85%水準。

劉佩真說，台積電持續在台灣擴增先進製程產能，水、電、土地供應是否充裕有待觀察；其中，尤以電力供應最受關注。在淨零碳排趨勢下，對綠能需求增加，台灣未來發展規劃藍圖能否符合台積電需求值得留意。

劉佩真表示，未來地緣政治的壓力仍會持續存在，台積電如何在地緣政治與商業利益之間取得平衡點，將是台積電可能面臨的考驗。（編輯：張良知）1111229