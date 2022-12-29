燦坤：3C廠商忙促銷 加快賣場新機存貨周轉速度

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3C通路商燦坤29日舉辦記者會宣布，將從今年12月30日至明年1月8日舉辦會員特典活動，左起為燦坤1C資通訊事業部採購長陳柏蒼、2C生活家電事業部採購長李榮森。中央社記者吳家豪攝 111年12月29日

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（中央社記者吳家豪台北29日電）電子業庫存壓力大，下游通路也有明顯感受。3C通路商燦坤今天表示，近期籌備會員特典活動時，發現廠商促銷力道很大，供應鏈從上游到下游都「有志一同」，力拚加速新機的存貨周轉速度。

燦坤今天舉辦記者會宣布，將從今年12月30日至明年1月8日舉辦會員特典活動，因應住宅家電汰舊換新節能補助政策將上路，活動期間最高折扣上看新台幣1萬元，另推出一日限定商品下殺34折起優惠。

燦坤1C資通訊事業部採購長陳柏蒼接受媒體採訪表示，從央行數據來看，台灣消費者確實有錢，現在是消費意願的問題，燦坤希望透過會員特典活動吸引消費者。

陳柏蒼說，一般資通訊商品都是「毛三到四」（毛利率3%到4%），但這次會員特典活動廠商促銷力道很大，以搭載英特爾第12代Core i5處理器的筆電來看，原價2萬5900元可能直接砍5000元，搭配汰舊換新活動可以加碼補貼2000元，相當於原價8折或75折。

他表示，消費者關心的是如何用物超所值的價格，在年節汰舊換新時，添購需要的家電或資通訊商品。

媒體詢問廠商清庫存力道是否增強，陳柏蒼指出，整個供應鏈從生產處理器的英特爾、開發作業系統的微軟，到下游代工廠及品牌廠，幾乎都「有志一同」，力拚加速新機的存貨周轉速度。（編輯：楊凱翔）1111229