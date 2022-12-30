2022年飆股出爐 倫飛漲429%奪冠高端跌最慘

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股2022年封關收14137.69點，較去年下跌4081.15點，跌幅約22.4%；統計今年台股個股表現，全年最大漲幅的個股為倫飛，飆漲429.95%，奪下全年漲幅冠軍，跌幅最慘的則是高端疫苗，年跌幅76.76%。

僅管台股2022年全年跌掉4081點，統計上市及上櫃公司，若不納入減資個股，漲幅超過100%的「漲倍股」也有20家，漲幅超過5成的個股則有78家。

其中漲幅前10大個股，依序為倫飛的429.95%、中茂上漲311.05%、高力上漲191.93%、晶睿上漲162.67%、山富上漲161.17%、美時上漲152.31%、全友上漲150.49%、雷虎上漲148.55%、富齡富錦上漲138.03%、保瑞上漲125.71%。

跌幅前十大個股則依序為高端疫苗下跌76.76%、安格下跌73.21%、長科下跌71.58%、德宏下跌71.31%、綠河-KY下跌70.82%、晶宏下跌69.84%、紘康下跌69.11%、港建下跌68.26%、詠業下跌67.20%、愛普下跌66.93%。

回顧台股2022年，經歷俄烏戰爭、高通膨、國內外升息等，加上疫情擴延，台股從年初高點的18619點，一跌下跌，低點一度來到12629點，今天封關收在14137.69點，全年指數狂洩超過4000點，跌幅22.4%，外資賣超逾新台幣1.2兆元，是最大賣壓。

各類股指數全年表現最強勢的3大族群，依序是電器電纜、觀光、生技醫療，分別上漲28.86%、24.85%、9.12%。而表現最弱勢的則是運輸、半導體，跌幅均超過3成，分別下跌39.91%、31.84%，光電也跌掉29.82%，造紙下跌29.20%。

根據CMoney資料統計，2000年以來，台股僅7個年度下跌作收，較大跌幅發生在2000年科技股泡沫化、2008年全球金融海嘯，下跌超過4成，今年全年跌幅在2成左右水準，與2002年阿根廷危機、2011年的阿拉伯之春石油危機發生的時點跌幅相當。

第一金投信指出，在過去20多年來台股未曾連續兩個年度收跌，且在跌幅修正較多的次年會有較大的反彈幅度，明年上半年全球經濟雖存在衰退疑慮，投資人仍不妨著眼股價跌深後的修復行情。（編輯：楊凱翔）1111230