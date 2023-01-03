2023年台灣IPO市場 資誠看好半導體產業持續發威

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（中央社記者張璦台北3日電）半導體產業為2022年台灣IPO市場關鍵主力，12家募資額共新台幣192億元、占IPO總募資額逾5成，資誠看好台灣半導體優勢2023年持續發酵，帶動「護國群山」壯大資本市場；具「輕資產、重數據」特色的新經濟產業、比如資安，也有機會成為IPO市場亮點。

資誠聯合會計師事務所今天發布新聞稿指出，2022年台灣IPO市場繳出不錯表現，上市櫃新掛牌家數（含創新板、櫃轉市及轉投控上市）共51家；募資金額達362億元，為自2016年以來最高。

在產業分布方面，資誠表示，半導體產業以12家居冠，占新掛牌總家數24%，募資額為192億元，占IPO總募資額53%，對2022年台灣IPO市場貢獻甚鉅。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠認為，「護國群山」半導體產業是近兩年台灣IPO市場的關鍵主力，若能克服2023年全球半導體市場因外部環境及庫存調整的干擾，相信將能持續帶動台灣資本市場向上發展。

同時，徐聖忠指出，證交所推出的「創新板」與櫃買中心推出「戰略新板」，提供創新類型公司更為便利的籌資管道；舉凡具關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式、6大核心戰略產業及其他創新性產業，比如IoT、AI、資安、生物醫療科技、航太及太空、綠電及再生能源等，皆是新板塊鼓勵的目標對象。

他表示，為鼓勵更多創新類型公司加入，創新板在2022年9月調降第一類市值及營收標準至10億元及1億元，並調降第二類（生醫類）市值標準至20億元；申請轉板年限，也由上市掛牌日起屆滿2年縮短為1年，以增進新創公司上市計畫的營運彈性及籌資效率。

徐聖忠指出，在證交所及櫃買中心的持續支持下，可以期待2023年將有更多創新類型公司透過新板塊進入資本市場籌資。

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此外，徐聖忠表示，2050年淨零排放已是全球共識，投資人對ESG永續投資議題的關注程度也逐年增加；他認為，ESG永續議題的揭露，可能成為牽動企業未來募資成果以及順利與否的關鍵因素，影響力不容小覷。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧則指出，台灣IPO市場隨著邊境開放、疫後復甦的正向氛圍下，2023年上市櫃新掛牌家數有望延續2022年熱度；在政府持續積極營造有利投資環境等利多因素下，創新類型產業、具「輕資產、重數據」特色的新經濟產業，比如SaaS（軟體即服務）、資安產業，也有機會成為2023年IPO市場亮點。（編輯：趙蔚蘭）1120103