12月出口357.5億美元連4黑 去年4795億美元創新高
2023/1/7 16:15（1/7 16:57 更新）
財政部公布12月出口357.5億美元，年減12.1%、連4黑。圖為一艘貨櫃船駛進高雄港區。（中央社檔案照片）
（中央社記者張璦台北7日電）2022年下半年出口吹冷風，財政部今天公布12月出口357.5億美元，年減12.1%、連4黑，去年第4季出口衰退達8.6%；不過，由於上半年動能強勁，去年出口4795.2億美元，仍創下歷史新高水準。
財政部今天公布2022年12月海關進出口貿易初步統計，12月出口金額357.5億美元，年減12.1%；進口金額309.6億美元，年減11.4%。
2022年第4季出口1118.1億美元，較2021年同季減少8.6%；累計全年出口4795.2億美元，寫歷史新高，較2021年成長7.4%。（編輯：張均懋）1120107
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