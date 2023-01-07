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全球經濟雜音與春節因素干擾 財部估1月出口衰退2成

2023/1/7 19:59（1/7 20:28 更新）
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財政部統計處表示，全球經濟仍有雜音，庫存調整似乎未結束，加上春節因素影響，1月出口可能衰退2成。圖為停靠在高雄港區的貨櫃輪。（中央社檔案照片）
財政部統計處表示，全球經濟仍有雜音，庫存調整似乎未結束，加上春節因素影響，1月出口可能衰退2成。圖為停靠在高雄港區的貨櫃輪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北7日電）去年下半年出口冷風起，財政部統計處今天表示，全球經濟仍有雜音，庫存調整似乎未結束，加上春節因素影響，1月出口「鐵定連5黑」，可能衰退2成，且在中國解封不確定性、美中科技戰風險等5因素的牽制下，首季出口恐續呈減勢。

財政部今天公布去年12月海關進出口貿易初步統計，12月出口357.5億美元，年減12.1%，連4黑；第4季出口1118.1億美元，年減8.6%。

財政部統計處長蔡美娜表示，近幾個月出口不太理想，海外訂單與需求短期會有慣性，預估1月出口規模將落在304億美元至320億美元，年減幅度20%至24%；她強調，今年春節落在1月，假期長達10天，工作天數較去年同月少5天，是導致1月出口衰退幅度較大的主要因素。

蔡美娜進一步指出，全球經濟態勢依然傳出滿多雜音，國際大廠美光、三星出現獲利下修預警；再者，不管是半導體、礦產品、塑化、機械與紡織產業，供應鏈庫存調整似乎未結束，資通產品可能更為悲觀，傳出較樂觀訊息的目前僅有鋼鐵業。

針對出口表現驅動引擎的積體電路，蔡美娜表示，去年上半年各月出口成長幅度，至少有2成，2月年增更達49%，但下半年明顯收斂、甚至出現負成長，整體呈現下行趨勢。

她指出，國內產業供應鏈運作，會從國外進口一些電子零組件，做處理再出口，鑑於進口端的電子零組件表現不太好，進料收縮，難免會影響未來2、3個月內的出口表現，但不至於悲觀。

同時，她表示，中國放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，確診數大幅上升，春節後可能再有一波疫情高峰，對消費動能與供應鏈的影響須持續關注。

展望首季出口表現，統計處指出，主要經濟體貨幣緊縮政策逐漸發酵，俄烏戰爭僵持不下，全球經濟成長動能預料將明顯減緩，加上中國解除封控對疫情發展的不確定性，美中科技戰風險續存等5因素，將高度牽制台灣出口表現，雖有新興科技應用及終端產品晶片含量提升的正向效應，仍難抵銷負面衝擊，第1季出口恐續呈減勢。（編輯：張均懋）1120107

#出口
#中國
#財政部
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