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台積電大漲4.9% 台股放量勁揚378點收最高14752點

2023/1/9 13:52（1/9 14:36 更新）
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台積電9日大漲22.5元，帶動台股收在最高點14752.21點，勁揚378點，越過14700點。（中央社檔案照片）
台積電9日大漲22.5元，帶動台股收在最高點14752.21點，勁揚378點，越過14700點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北9日電）美國費城半導體指數走高帶動，台積電今天大漲22.5元、漲幅4.91%，帶領台股勁揚378點，收在最高點14752.21點。

加權指數今天以14752.21點作收，大漲378.87點，漲幅2.64%，成交值相對放大至新台幣2219.99億元，終結連10個營業日成交金額低於2000億元，8大類股齊揚，機電類股漲勢最猛。

國安基金例會將於10日召開，市場預期政策可望持續護盤，台積電、大立光（3008）將在12日舉行法人說明會，美國將公布消費者物價指數（CPI）；農曆春節將至，台股下週封關，長假不確定因素下，投資人是否抱股過年也待觀察。

美國費城半導體指數6日勁揚4.67%，加上台版晶片法過關，台積電今天收在最高價481元，創1個月收盤新高，大漲4.91%；大立光收2225元，上揚2.06%；鴻海收99.1元，漲0.71%。

傳產股方面，雖然12月已看到運價止跌跡象，但貨櫃三雄今天股價皆收黑。長榮、陽明、萬海分別下跌2.52%、0.47%、0.39%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國非農就業人口數據公布後，美股走揚，從歷史經驗來看，漲勢有可能延續至美國消費者物價指數（CPI）公布，之後再觀察美企財報表現。

廖健佑指出，台股今天量增大漲，顯示投資人信心增溫，因美元貶值，外資加碼台股，大型權值股受到青睞，籌碼也相對穩定，反而內資可能趁盤勢大漲，順勢出脫小型股。（編輯：楊蘭軒）1120109

#台積電
#台股
#盤後
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