KKCompany拆分軟體事業 王献堂掌舵

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（中央社記者江明晏台北9日電）旗下包含KKBOX等品牌的KKCompany集團今天宣布拆分，另成立以「軟體科技」為核心的KKCompany Technologies集團，將由王献堂擔任集團董事長暨執行長，領導策略布局、營運與業務發展。

KKCompany集團創辦人暨執行長林冠羣透過新聞稿表示，20多年來，公司從單一音樂串流產品逐步發展為多元事業體，跨足「軟體科技」與「影響力經濟」，透過這次拆分，看好由王献堂及專業經營團隊所帶領的KKCompany Technologies集團，相信能很快創造集團下一個事業高峰。

KKCompany Technologies集團聚焦軟體服務，放眼亞洲與全球市場拓展，旗下包含KKBOX、KKStream、Going Cloud等三大自有產品品牌，核心技術橫跨音樂串流、多媒體科技、雲端智慧等領域，擁有多元產品與服務，軟體服務有超過千萬消費者，企業客戶涵蓋電信、娛樂影音、媒體、教育、健身等不同產業。

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王献堂表示，始終相信科技能啟發人心，協助各產業解決遇到的問題，將透過所提供的軟體技術服務與客戶、合作夥伴攜手，從台灣出發，加速亞洲市場業務拓展及培育跨國人才，這是未來3年最重要的核心營運策略。

原KKCompany集團將更名為KKCulture集團，以「影響力經濟」為發展核心，繼續由林冠羣擔任執行長，旗下KKFARM、KKLIVE與KKTV未來將專注投入創作者經濟、內容創作等領域，協助創作者，並提供機會、資源與技術，共同形塑文化。（編輯：楊蘭軒）1120109