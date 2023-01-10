南亞科去年第4季每股虧損0.37元 10年來首見
2023/1/10 14:57（1/10 15:23 更新）
南亞科去年第4季稅後淨損新台幣11.51億元，每股虧損0.37元，為10年來首度單季虧損。（圖取自南亞科技網頁www.nanya.com/tw/）
（中央社記者張建中新竹10日電）南亞科去年第4季營運由盈轉虧，稅後淨損新台幣11.51億元，每股虧損0.37元，為10年來首度單季虧損。
動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。總經理李培瑛說，市場需求相當低迷，去年第4季業績表現不如預期。
南亞科去年第4季DRAM平均售價季減約25%，銷售量季減1%至3%，季營收79.54億元，季減27.8%；第4季毛利率13%，較第3季下滑19.6個百分點，營運由盈轉虧，稅後淨損11.51億元，每股虧損0.37元。
南亞科去年總營收569.52億元，年減33.5%，毛利率37.5%，下滑5.8個百分點，稅後淨利146.14億元，年減36.04%，每股純益4.72元。（編輯：張均懋）1120110
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