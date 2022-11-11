人力銀行：後疫情市況詭譎 企業調薪恐更縮手

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（中央社記者曾智怡台北11日電）根據1111人力銀行調查，近6成上班族認為目前任職的公司「不是幸福企業」，主因是薪水偏低，自評工作快樂指數更僅53.7分。業者直言，後疫情時代市況詭譎多變，大環境恐讓企業經營方式更加保守，核薪、調薪都容易縮手。

為了解上班族心目中理想企業應有的福利，1111人力銀行進行「上班族幸福感調查」，針對上班族會員隨機抽樣，調查時間為10月3日到11月7日，有效樣本數1910份，信心水準95%，誤差值為正負2.24個百分點。

調查顯示，有59.6%受訪上班族認為目前任職的公司「不是幸福企業」，原因在於薪水偏低占59.2%、加薪幅度小占38.5%、長期沒加薪占28.9%、工作量太大無法負荷占25.8%，以及常態加班或超時加班占25.4%；自評工作快樂指數平均僅53.7分，只有1成3的受訪者快樂指數在80分以上。

1111人力銀行表示，快樂不起來的工作氛圍，使得多數上班族悄悄開啟「安靜離職」模式，雖然沒有真正遞出辭呈，但已經放棄積極努力的工作態度。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，根據國發會日前公布9月景氣對策信號，綜合判斷分數為17分，距離代表景氣低迷的藍燈只剩1分，顯見後疫情時代市況詭譎多變，包括俄烏戰爭、歐美升息壓力、中國動態清零政策影響。大環境恐讓企業主經營方式更加保守，在核薪、調薪方面都容易縮手。

根據調查結果，要符合上班族心目中的幸福企業，有76.9%受訪者選擇每年固定調薪、薪水優於同業有73.2%、給予員工休假優於勞基法規定占63.6%、升遷管道透明占58.6%，工時可彈性安排則有45.5%；最想投身的產業仍以「資訊科技業」獨佔鰲頭。

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調查也顯示，讓上班族感受老闆「惜才愛才」的措施，有67.8%選擇優渥的年終獎金、豐厚的員工分紅占46.0%、免費供餐/餐飲補助占41.0%、彈性上下班制度占36.6%，員工免費健康檢查則有35.0%。

1111人力銀行主辦的2022幸福企業票選頒獎典禮今天舉行，本屆票選出科技研發業、製造業、餐飲服務業、金融管顧業等9大類，吸引近2000家企業參賽，獲得「金獎」標章認證共320家，包括花旗銀行、合作金庫、艾司摩爾、華碩電腦、仁寶電腦、BMW總代理經銷商（依德）、南亞科技等。（編輯：翟思嘉）1111111