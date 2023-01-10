DRAM市況低迷 南亞科調降位元產出、人事遇缺不補

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（中央社記者張建中新竹10日電）南亞科總經理李培瑛今天表示，DRAM市況很低迷，今年第1季營運仍有壓力；因應市況變化，除縮減資本支出，動態調降位元產出20%以內，人事方面也採取遇缺不補動作。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科下午舉行線上法人說明會，李培瑛說，因俄烏戰爭、高通膨、中情影響供應鏈及內需走弱、全球高利息導致消費者購買力下降、企業撙節開支，今年第1季DRAM市況將持續低迷。

李培瑛表示，第1季DRAM價格將持續走跌，營運仍有壓力，不過，去年下半年DRAM報價已逐季大跌逾20%，加上供應商紛紛調控資本支出，預期第1季跌價幅度可望逐步縮小，是正面跡象。

至於市況能否在第1季落底，李培瑛說，第2季有機會比第1季稍好，但有不確定性，須觀察通膨、中國疫情控制狀況、中國內需是否回溫及俄烏戰爭等情況而定。

李培瑛表示，中國大陸市場需求非常差，要再更差的機會很小，只是何時能夠回升，要看政策及刺激經濟作為而定，中國政府扮演關鍵角色。

因應市況變化，南亞科去年資本支出降至新台幣207億元，較原先規劃的284億元減少27%，其中生產設備支出減幅約5成。李培瑛說，今年資本支出規劃約185億元，生產設備支出不超過50%比重，以新廠營建支出占大宗。

李培瑛表示，南亞科還動態調降位元產出20%以內，實際調幅將逐月視客戶短期需求而定。此外，在人事方面也採取遇缺不補動作。

李培瑛說，市場也許會再持續低迷1季或2季時間，南亞科將持續努力推廣產品線及客戶，導入新製程及新產品，希望未來1年或2年競爭力能夠改善。

李培瑛表示，因應地緣政治風險，確實有客戶希望南亞科能到國外設廠，不過，南亞科目前已規劃在台灣擴建新廠，且在日本、韓國、美國及歐洲皆有行銷團隊，並無到外國設廠計畫。（編輯：張均懋）1120110