大啖解封商機 晶華、雲品12月營收年增約2成

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（中央社記者江明晏台北10日電）受惠解封效應，飯店業者晶華2022年12月業績年增近2成，且更勝於疫前水準，全年營收年增逾3成；雲品國際12月營收年增26%，全年營收年增43%，創上市來的全年次高。

晶華酒店集團公布，去年12月合併營收為新台幣6.47億元，較前年同期增加1億元，成長約18.33%。和疫情前的2019年同期同規模（排除達美樂）相比，成長了13.26%。

排除達美樂，累計全年累積營收為56.01億元，較前年同期增加13.57億元，成長約31.96%，但與2019年相比則衰退約3.19%，主要是2022上半年營運狀況仍深受疫情波動影響。

晶華指出，台北晶華酒店12月的住房率仍維持在8成以上，客房的平均單價已提升至5000元以上，外國旅客占比為3成，客房營收恢復為疫情前的8成左右。由於餐飲需求持續暢旺，且受惠於承接尾牙外燴活動，台北晶華酒店12月的餐飲營收比11月及前年同期分別成長了30.15%及16.13%，也比2019年同期高出19.57%。

同時，集團旗下太魯閣晶英酒店12月營收較前年成長2.12%，台南晶英酒店12月營收較年成長25.21%，兩者皆為集團帶來穩健成長的營收。

展望後市，晶華指出，由於國境解封加上今年農曆過年的假期長達10天，各地台商與華僑返台過年的人數預計將創下高峰，消費需求除了反映在年菜外帶以及除夕圍爐大餐上，對於集團旗下各酒店的住房率以及房價也有極大的助益。

台北晶華酒店館內各餐廳的除夕夜圍爐大餐已宣告客滿，常溫年菜外帶的業績也已達到目標近8成。而因為疫情延宕兩年的公司尾牙春酒市場已明顯的回溫，2023年後的春酒聚會場地皆已一桌難求。

雲品國際2022年12月合併營收為2.66億元，年增26%，全年合併營收為20.74億元，年增43%。

雲品表示，與總太地產聯手打造的台中水湳圓觀（Palazzo Colonna），將於2023年4月加入營運行列，雲品國際旗下君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，在疫情趨緩與2023年好日子天數多達90多天的助攻下，對君品Collection全年的婚宴接單量有正面的成長空間。

適逢年底聚餐與尾牙旺季，雲品旗下飯店館內的許多宴會場次已外溢到君品Collection的外部場地，雲品國際更承攬多場大型外燴，有效推升今年餐飲營收，全年宴會產值約有100%的成長，幫助12月營收創下歷年同月歷史新高，全年營收也逐漸恢復至疫情前的表現，更創上市以來的全年次高成績。

雲品進一步表示，國門解封超過2個月，目前君品酒店的外籍旅客已占4成，以新加坡、馬來西亞與韓國旅客為主。

雲品溫泉酒店同樣也因年底國旅需求強烈，而穩健地推升住房營收。此外，雲品溫泉酒店持續調整住房銷售策略，不以追求高住房率為目標，今年將進行飯店內部的改裝升級計畫，包括遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等。（編輯：翟思嘉）1120110