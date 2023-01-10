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股匯雙漲 新台幣升破30.5元續創逾1個月新高

2023/1/10 18:16（1/10 18:24 更新）
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新台幣10日收盤收30.463元，升值5.7分。（中央社檔案照片）
新台幣10日收盤收30.463元，升值5.7分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北10日電）熱錢簇擁之下，台灣今天持續上演股匯雙漲戲碼，台股站上14800點，新台幣匯率連3升，今天收盤收30.463元，升值5.7分，台北及元太外匯市場總成交金額17.185億美元。

外資持續湧入，帶動股匯齊揚，台股加權指數終場上漲50.75點，收在14802.96點；新台幣兌美元今天以30.52元開盤後，迅速升破30.5元價位，盤中最高升抵30.418元，終場則以30.463元作收，股匯雙創逾1個月的新高紀錄。

外匯交易員指出，外資持續回流，加上美元指數破底、一度跌破103，激勵非美貨幣士氣，也助攻新台幣延續升勢。

熱錢湧入之下，新台幣匯價得以打破這陣子的狹幅盤整格局，外匯交易員表示，農曆年前資金需求較大，出口商拋匯需求將陸續出籠，有利於延續新台幣升勢；今天匯價已經升破30.5元，如果外資匯入方向不變，接下來不排除繼續向30元大關靠攏。（編輯：林淑媛）1120110

#台股
#外匯
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