富邦媒2022全年營收破千億 台灣電商首見

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者momo富邦媒今天公布2022全年合併營收約新台幣1034.4億元，年增17%，改寫歷史新高，為台灣電商首見年度營收破千億元。PChome網路家庭去年全年合併營收約461.36億元，年減5.09%。

富邦媒去年12月合併營收約95.6億元，年增19.3%，創歷年同期新高；第4季合併營收逾318億元，年增18.4%，改寫單季新高。

富邦媒表示，momo網路購物12月營收年增21.2%，刷新歷史同期新高，並創單月第3高；網購業績占比為全公司營業額的95.4%。網購優異成績主要受惠於雙12熱絡買氣，且今年農曆春節較早，年節商機陸續湧現；12月寒流報到全台有感降溫，也帶動保暖衣物、保暖家電、保暖小物等買氣。

網家去年12月合併營收約42.57億元，月減19.32%，年增0.32%，為近8個月以來首度年增率轉正。

電商類股美而快今天公布去年12月合併營收3.34億元，月增31.8%，年增39.2%，創歷史次高；累計2022全年合併營收31.73億元，年增16.5%，連續5年創歷史新高。其中電商事業體表現持續躍進，去年營收較2021年成長31.5%，占整體營收比重已達85%。

美而快表示，近幾年專注於品牌孵化，並推動旗下網紅品牌規模擴張，2021年再加入直播帶貨，如今電商事業版圖擴張有成，已成為集團主要成長動能。

展望2023年，美而快指出，現有「網紅流量變現」商業模式高成長趨勢不變，旗下商業品牌業績穩健，網紅品牌數量也已充足，加上旗下各品牌的會員人數眾多且黏著性高，今年將透過OMO虛實整合模式，提供線上線下全通路購物體驗。

興櫃電商股騰雲受惠於零售產業數位轉型剛性需求漸增、去年第4季海內外大型場域設施訂單陸續完成驗收，去年12月、第4季與全年合併營收皆創新高。

騰雲2022年12月自結合併營收約5716.6萬元，月增48.20%，年增71.27%；第4季合併營收1.34億元，季增10.58%，年增40.61%；2022年全年合併營收4.63億元，年增23.16%。（編輯：林淑媛）1120110