春節假期將至 金管會4招穩定金融防詐不鬆懈

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（中央社記者謝方娪台北13日電）長達10天的春節假期將至，金管會表示將持續督導金融機構在連假期間提供各項金融服務，並積極落實防範金融詐騙措施，力求金融服務不打烊、提高警覺不受騙、民眾安心過好年。

金管會透過新聞稿表示，為滿足春節期間社會提領現金、刷卡消費、諮詢保險及投資海外證券、期貨等金融服務需求，並提高民眾防詐意識，金管會已採取4大措施，以確保金融服務能持續穩定順暢運作。

第一，金融服務不中斷。春節期間金融機構及周邊單位將持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電子支付、ATM領鈔，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

另鑒於春節前資金需求量較大，金管會提醒，各金融機構應確保臨櫃及各種線上金融服務交易量增加時，相關系統能有充分資源確保交易順暢。

第二，資安防護不疏漏。金管會表示，各金融機構應在事前、事中及事後強化相關資安防護措施，避免駭客攻擊事件，包括原則禁止遠端連線、強化資安監控、落實應變與通報程序，並加強交易及客戶驗證機制。

同時，各金融機構應參考金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）分享的資安威脅修補建議，落實各項資安控管作業；若有網路攻擊情資等，應立刻通報F-ISAC，以利第一時間掌握正確情資，分享給其他金融機構，發揮資安聯防功能。

金管會並已要求金融業者在連假結束前進行系統測試，確保上班日各項系統服務均正常運作。

第三，防詐不鬆懈。金管會表示，各金融機構應保持客戶服務管道暢通，加強對客戶宣導春節期間提高防詐意識，金管會並要求各金融機構網銀及行動銀行申請約定轉入帳戶頁面加註防詐警語，提醒民眾匯款（轉帳）時多一分留意，再次確認是否認識受款人及帳戶名稱與帳號正確性。

金管會也要求金融機構強化異常帳戶監控並落實執行臨櫃關懷提問，以利及早發現詐騙案件、提升攔阻成效。

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第四，應變處理不延遲。為對重大事件進行即時聯繫及處理，金管會已成立應變小組，持續蒐集國內外輿情並因應情勢，及時決策暨採取相關監理措施，並與各金融機構建立聯繫機制，要求金融機構應落實緊急應變機制及相關通報程序。

金管會提醒民眾，可多加利用金融機構提供的各項線上金融服務，減少實體接觸機會，以兼顧防疫需求，並在過年前事先做好各項財務規劃，同時金管會將持續督導金融機構做好春節前後各項準備工作，以確保金融服務不打烊。（編輯：翟思嘉）1120113