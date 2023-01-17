國發會秀5+2產業創新成績單 物聯網機械登兆元產業

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）過去幾年，台灣產業面對國際變局仍站穩腳跟，表現亮眼；國發會今天秀出5+2產業創新計畫成績單，物聯網、機械業均已成為兆元產業，離岸風電及光電投資也可望達兆元，顯見政策推動有成、產業轉骨成功。

根據國發會公開資料，為加速台灣產業轉型升級，政府提出「智慧機械」、「亞洲矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。

國發會盤點5+2產業創新計畫推動成效，指出「亞洲矽谷」政策帶動物聯網產值在107年首度突破兆元、111年產值更可望突破2兆元；機械業在推動智慧機械政策後，產值自106年起已突破兆元；而政府推動綠能以來，預計至114年可吸引離岸風電及光電投資達兆元；生技產業則在COVID-19疫情的推波助瀾下，109年市值突破兆元大關。

國發會指出，物聯網產業除了產值攀高，並吸引Google、微軟、亞馬遜AWS、思科等國際數位巨擘在台投入研發，以及發展出249案智慧城鄉應用、促成88案輸出國際。

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綠能科技方面，政府致力推動風電國產化政策，已促成全球前兩大離岸風機系統商維特斯及西門子歌美颯，於台中港完成機艙組裝廠房建置及生產，並與國內台達電、東元等多家業者合作，建構本土供應鏈體系。

國發會指出，5+2產業創新計畫推動至今，成效已經陸續展現，也為台灣經濟轉型與產業發展注入成長動能；未來政府將持續透過5+2產業創新計畫及6大核心戰略產業，讓經濟與產業穩健前行，成為全球不可或缺的關鍵性力量。（編輯：郭無患）1120117