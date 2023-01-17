虎年台股收14932.93點 史上農曆年封關第3高

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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所統計，虎年台股封關收在14932.93點，為農曆年封關指數第3高。近5年農曆年封關日有4次收在萬點之上。

加權指數終場收在14932.93點，小漲5.92點，漲幅0.04%，成交值縮至新台幣1506.34億元，加計盤後交易約1540.48億元，8大類股僅機電、食品、泥窯類股收黑。

證交所發布資料顯示，農曆年封關收盤指數最高為2022年1月26日的17674.4點，其次為2021年2月5日的15802.4點，第3即為今天的14932.93點。

證交所新聞稿指出，台股在2022年1月創歷史新高（18619.61點），隨地緣政治風險加劇，國際央行加快升息，衝擊全球股市，10月更因通膨加劇疑慮，使指數一度重挫。所幸上市公司基本面優勢，加以國際通膨觸頂，2022年底收在14137.69點，守住14000點關卡。

證交所說明，受通貨膨脹居高不下，國際央行持續升息影響，2022年全球主要股市走弱，影響台股市場表現。2022年底台股市值為44.27兆元，較2021年底56.28兆元，市值減少12.01兆元，但仍為近20年第3高。

依世界交易所聯合會（WFE）公布數據，台灣證券交易所2022年11月底市值排名為全球第17名。

上市公司2022年總成交值59.57兆元，成交日均值則為2421.7億元，儘管成交值較2021年減少，仍為近20年次佳表現。

依世界交易所聯合會（WFE）公布數據，台灣證券交易所2022年1至11月成交值排名為全球第13名。

證交所統計，2022年底上市公司家數為971家，較2021年底淨增加12家。在升息浪潮及經濟前景不明下，影響企業送件意願，全球籌資市場急凍，所幸，國內企業多已逐步擺脫疫情影響，2022年上市申請家數26家，新上市家數達23家。

2022年底，ETF上市檔數共有143檔；ETN新商品於2019年4月30日推出，2022年底，ETN上市檔數共有20檔；權證2022年共新發行4萬3371檔。

若從指數的本益比、殖利率或股價淨值比來觀察，2022年台股指數雖較前一年下滑，但上市公司展現營運韌性，營收逆勢成長，並配發豐厚的現金股利。殖利率大幅增加至5.09%，本益比則降低至10.39倍。（編輯：翟思嘉）1120117