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台灣人壽參與禾碩綠電增資案 3億元為上限

2023/1/17 20:07
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（中央社記者蘇思云台北17日電）響應政府2050淨零目標，中信金旗下子公司台灣人壽今天董事會通過以原持股比例30%，參與禾碩綠電的現金增資案，最多不超過新台幣3億元。台壽自2018年累計對禾碩綠電的投資總額為6.27億元。

台灣人壽今天發布新聞稿，為響應政府推動再生能源政策，台壽依照相關法令參與禾碩綠電現金增資，日前禾碩綠電已有穩定收益，有助於保障台壽保戶長期權益。

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此外，台灣人壽說明，禾碩綠電為台灣人壽在2018年與國內產業型公司及大型壽險公司所共同投資，為百分之百投資國內太陽能電站為主的控股公司，禾碩綠電專注太陽光電開發、電場投資評估及資產管理，所屬屋頂型、水面型與地面型以及漁電共生太陽能等電站，都已有穩定營收並創造股東收益，為投資穩定收益標的。

台灣人壽獲董事會通過參與禾碩綠電的現金增資，以實際行動支持政府期待壽險資金投資興建或者採購綠電等方式投入再生能源領域，為發展再生能源、打造非核家園持續貢獻心力。（編輯：林淑媛）1120117

#禾碩綠電
#台灣人壽獲董事會
#台壽
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