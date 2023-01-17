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因應法律攻防 泰山改派律師擔任董事代表人

2023/1/17 20:52
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）泰山企業與龍邦經營權之爭進入法律攻防，泰山今天公告法人董事伸揚投資代表人改派，由具法律背景的陳諾樺出任，詹逸宏的副董事長職務依公司法規定當然解除。

泰山公告，法人董事伸揚投資有限公司原代表人詹逸宏，改派陳諾樺為代表人，陳諾樺具前台北地院刑事庭審判長、誠澈法律事務所主持律師等經歷。

泰山表示，伸揚投資改派具法律背景的專業人士擔任董事，主要是呼應證交所要求強化法遵制度，以提升經營與治理。

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泰山與龍邦的經營權之爭進入司法訴訟階段，泰山此時引進法律背景人士進入董事會，詹逸宏則退出董事會，引發外界關注。

泰山指出，先前因董事會討論處分持有的全家股份案時，會計師及律師並未迴避，以致遭證交所處以違約金200萬元。因應證交所要求強化法遵制度，但內部希望未來討論議案時能有法律專業人士在場，因此改派具法律背景的陳諾樺出任法人代表。（編輯：張均懋）1120117

#泰山
#陳諾樺
#詹逸宏
泰山
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