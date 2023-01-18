NCC通過兩大電信合併案 頻寬超標限2024年6月前改正
2023/1/18 11:04（1/18 11:17 更新）
國家通訊傳播委員會18日通過台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信申請案。圖為台灣大哥大門市。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北18日電）NCC今天審議通過台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信兩大申請案；由於合併後2家業者頻寬超標違法，附款要求台灣大、遠傳在2024年6月底前，以無償繳回頻寬、交換或交易等方式，限期改正頻寬超標問題。
台灣大哥大宣布合併台灣之星，遠傳電信合併亞太電信，為電信產業投下震撼彈，兩案分別在去年2月10日跟3月23日向國家通訊傳播委員會（NCC）申請遞件，NCC去年9月底召開聽證會，歷時近1年審議通過，兩項合併案後續還需要經公平會同意。不過，傳出「台台併」可能重新議約，也讓電信業「新三國時代」埋下變數。（編輯：林淑媛）1120118
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