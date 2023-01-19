龍邦：樂見泰山獨董陳敏薰、杜英達決議召集股臨會

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）針對市場傳出泰山經營權之爭將於3月16日召開臨時股東會對決，龍邦表示，樂見泰山獨董陳敏薰、杜英達依法善盡獨立董事之職責。

龍邦發出聲明表示，針對1月17日泰山公司審計委員會獨董陳敏薰及杜英達通過於3月16日召集股東臨時會以全面改選董事議案，作為泰山最大股東，樂見泰山獨董依法善盡職責，決議召開泰山股東臨時會，全面改選董事，讓泰山得以回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理。

龍邦在聲明稿中指出，為能貫徹協助泰山落實公司治理以穩健經營，除已於日前向商業法院提起確認處分全家公司股票的董事會決議無效之訴，同時再三呼籲泰山公司的獨立董事能善體證交所處分之旨，積極依法行使監督職權，盡快召開股東臨時會，全面改選適任董事。

不過泰山審計委員會的決議案也隨即爆出召集程序適法性的爭議，截至目前也未看到泰山公司的重大訊息公告。

針對龍邦聲明稿中指稱17日泰山公司審計委員會獨董陳敏薰及杜英達通過於3月16日召集股東臨時會以全面改選董事議案，泰山發言人雷松清則表示，不知其消息從何而來，不予回應。（編輯：楊蘭軒）1120119