國有地管理借重無人機航拍 檢視砂石場占用有無擴大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北22日電）無人機助攻國有土地管理，財政部國產署表示，今年將委託內政部測繪中心協助辦理砂石場占用、太陽光電等案件的航拍、影像處理，及精確地上物座標的數化作業，合計面積達約2596公頃。

為精進國產管理，國產署運用內政部國土測繪中心無人機航拍影像及地上物數化成果，了解國有土地使用現況，官員表示，這一作法擬常態化，透過逐年比對航拍影像結果，檢視砂石場占用範圍有無擴大等情形。

國產署官員指出，透過無人機航拍影像，可減輕勘查人力負擔；如果因為現場障礙物、天然屏障或人為因素等阻隔，導致無法實地勘查全貌，或實地勘查可能危及人身安全，比如現場崩塌等情形，運用航照影像，可解決無法派員實地勘查的困境，有助業務案件處理。

舉例來說，國產署官員表示，配合推動漁電共生政策，去年委請測繪中心協助辦理漁電共生先行區、優先區範圍內，國有非公用出、放租養殖地的無人機系統航拍等作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

當時選擇雲林縣台西鄉及口湖鄉、高雄市路竹區、茄萣區及永安區，面積共約1930公頃，使用無人機系統辦理航拍作業及製作正射影像，並運用地籍圖與正射影像進行對位套疊、判釋，數化各宗土地內可辨認的地上物，加速漁電共生案件處理。

展望今年，國產署官員指出，將繼續委託測繪中心協助辦理國有非公用土地無人機系統航拍與影像處理，及地上物數化作業，業務項目包括墳墓、砂石場占用案件，太陽光電案件及邊際土地案件，面積約2596公頃，並將分4批辦理，預計完成時程分別為4月30日、7月31日、9月30日、11月30日。 （編輯：潘羿菁）1120122