新纖異業合作打造草莓學校 從吃到學一地包辦

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草莓學校占地約3甲，是北部最大的單一綜合草莓園；總經理陳榮坤指出，園區內有15種草莓，採無農藥種植，每年產季為12月到隔年4月，年產量約10噸。中央社記者賴言曦攝 112年1月23日

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（中央社記者賴言曦桃園23日電）說到採草莓，直覺就想到苗栗大湖，但新光合纖、新光綠寶與飯店業者異業合作，讓桃園也有「草莓學校」，除了能摘無農藥草莓，還有結合原生魚種的水族箱可做自然生態教育，從吃到學一地包辦。

2021年開幕、占地約3甲的草莓學校，是新纖與新光綠寶、南方莊園度假飯店異業合作的成果，園區內有15種草莓，採溫室、無農藥種植，每年可生產10噸草莓，是北部最大的單一綜合草莓園。

談起創立草莓學校的初衷，總經理陳榮坤接受中央社採訪時說，新光綠寶以農業技術見長，過去都是賣給客戶，他思考不如創業辦農場，把新光綠寶的技術實際運用，同時為母公司新纖的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）貢獻一份力。

獲得新纖董事長吳東昇支持後，陳榮坤開啟了草莓學校的創業之路，然而2021年甫開幕就遭逢國內疫情蔓延，陳榮坤坦言，過去2年其實都是摸索期，2023年對草莓學校來說，才是「起步重要元年」。

不過疫情也為草莓學校創造調整營運方針的空間，陳榮坤指出，如果要單純提供採草莓體驗，年產量10噸是不夠的，因此草莓學校轉而朝食農、生態教育發展。

除了草莓，園區在夏季後會種植西瓜等蔬果，同時結合桃園「千埤之鄉」的地理特色，打造結合在地原生魚種的仿棲地環境水族箱，並跟台灣原生漁業協會合作自然生態教育，「讓草莓成為招牌，但園區實際上更像一座學校」，陳榮坤說道。

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此外，草莓學校也結合新光綠寶、新纖的本業技術，製作有機肥及PP（聚丙烯）環保回收料花器，除了應用在種植草莓等作物上，遊客如果喜歡也可以購買。

陳榮坤表示，未來還要將周邊城市的盆栽廢介質（土壤、培養土等）收集回來消毒再利用，目標是要將草莓學校打造成循環農業的示範地，遊客來玩時，也可以把家中盆栽的廢棄介質拿來消毒後重複利用，創造都市農業新商機。（編輯：張良知）1120123