美國經濟成長優於預期 亞股洋溢樂觀氣氛收高

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（中央社香港27日綜合外電報導）數據顯示美國2022年經濟成長優於預期，緩和了投資人對於美國經濟可能落入衰退的疑慮，今年來全球股市洋溢的樂觀氣氛因而更濃，亞洲股市今天追隨美國股市漲勢，收盤再度上揚。

法新社報導，2022年接近尾聲時，投資人疑慮聚焦在各國中央銀行為了打壓通貨膨脹而採取的貨幣緊縮行動可能釀成全球經濟衰退。若干觀察家更警告，一些最大型經濟體可能將受所謂硬著陸所苦。

然而，昨天公布的數據顯示，儘管2022年美國經濟成長率較2021年下降，但表現比預期好。

投資人如今等待今天稍晚將公布、受到密切關注的美國通膨數據，以及美國聯邦準備理事會（Fed）下週將宣布的最新政策決議。

美國央行先前為了平抑處於數十年高點的物價，連續4度大幅升息，但在2022年12月已放緩升息速度。目前它在下次會議只升息25個基點（1碼）的希望愈來愈濃。

另一方面，亞洲股市交易商還持續受到中國經濟重新啟動的氣氛鼓舞。這個全球第2大經濟體在經歷3年造成重傷的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策、基本上對外封閉後，投資人冀望它今年將強勁復甦。

香港股市今天收盤上漲0.5%，東京股市收高0.1%，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。上海與台北股市則因農曆新年假日休市。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120127