IMF：印度經濟成長率放緩至6.1% 隔年回升

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（中央社記者林行健新德里31日專電）國際貨幣基金（IMF）31日發布更新「世界經濟展望報告」，預測印度2023財政年度經濟成長率放緩至6.1%，但可望於下一個財政年度回升。

印度的財政年度是從每一年的4月到隔年3月。

根據IMF於美國當地時間30日公布世界經濟展望報告（World Economic Outlook）1月更新報告，印度2022財政年度經濟成長率估計為6.8%，2023財政年度略降至6.1%。

即使外部經濟環境面臨諸多挑戰，但印度得力於迅速恢復內部需求，2024財政年度經濟成長率可望回升到6.8%。

這份報告並未對印度經濟形勢多做分析，但IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）30日在IMF部落格撰文稱，印度與中國將是經濟復甦的亮點，占今年全球成長的一半，而美國加上歐元區僅將占全球1/10。

IMF對亞洲新興與開發中經濟體的2022年經濟成長率估計值僅為4.3%，這是受累於中國實質國內生產毛額放緩；但亞洲新興與開發中經濟體的經濟成長率今年可望回升至5.3%，明年略降至5.2%。

另方面，印度儲備銀行（RBI，印度央行）稍早前預測，印度2023財政年度經濟成長率可達6.8%，世界銀行的預測值則為6.9%。（編輯：陳惠珍）1120131