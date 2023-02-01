通膨高漲 龔明鑫支持基本工資每年都要調

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）通膨陰影籠罩，物價高漲之下，民眾荷包愈來愈瘦，國發會主委龔明鑫今天對基本工資政策表態，「我的意見是，（基本工資）應該每年都要調」，並認為基本上調幅會比物價還要高。

去年受到通膨影響，實質經常性薪資落入負成長，薪水上漲追不上物價，讓民眾叫苦連天。

龔明鑫今天在Yahoo TV「齊有此理」節目接受專訪，表示去年名目薪資漲幅其實是非常高的水準，「但通膨吃掉了」，希望今年物價控制在一定水準內；他也看好內需服務業薪水增加，因為缺工，薪資會比較有機會成長。

基本工資調不調的議題每年都備受矚目，龔明鑫今天表達立場，他指出，總統蔡英文上任後，堅持每年一定要調基本工資，前幾年經濟惡劣的情況下，政府還是堅持調升，這幾年基本工資調幅比之前8年高出非常多，不僅是照顧基層勞工，也是全民共享經濟成果。

根據去年行政院拍板的基本工資調整案，自112年1月1日起，月薪調升至新台幣2萬6400元，時薪調升至176元，是蔡總統上任以來，連續第7年調漲基本工資，月薪總調幅達31.9%，時薪達46.7%。

外界關注全民受物價高漲所苦之際，今年基本工資調幅是否可以不被通膨吃掉，龔明鑫表示，基本工資有委員會審議，他沒辦法給出承諾，但他個人看法是基本工資應該每年都要調，基本工資調幅基本上也會比物價水準還要高。

對於普發現金的議題，龔明鑫強調，台灣這幾年度過疫情難關，還能締造出經濟佳績，是大家共同努力的成果，因此政府普發現金，讓全民共享經濟果實；雖然外界有所批評，但他出席亞太經濟合作會議（APEC）等國際場合時，其他國家對台灣經濟表現都是拍拍手、非常羨慕，「不會說經濟表現好還要被指責，這樣有點怪」。

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主持人詢問，民進黨立委高嘉瑜曾批稅收超過預算數是行政失能，對此是否有話想說，龔明鑫笑答「大家一起加油」。

另外，主持人關注矽谷吹起裁員風潮，台灣是否會有同樣情況，龔明鑫認為不至於，台灣正處庫存去化階段，這是短期現象，預估下半年慢慢好轉；這也是現在製造業不太願意裁員的原因，因為人力釋出後，馬上會被觀光等內需產業吸收，到時要再把人找回來會有點辛苦。（編輯：張均懋）1120201