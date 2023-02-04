地方喊修財劃法 財部：適時審慎檢討

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（中央社記者張璦、范正祥台北4日電）六都數名市長反映財政收支劃分法長年未修，財政部今天表示，統籌稅款分配機制已兼顧均衡區域發展及財政努力，之後將配合整體財經情勢改變，審慎檢討各級政府財政收支劃分。

行政院長陳建仁2日在首場行政院會即邀請六都市長列席，會後還舉辦茶敘，誠懇溝通獲得肯定，多名市長反映意見，包括桃園市長張善政提及，統籌分配稅款分配，財政收支劃分法已經20年沒有修，公式也10多年沒有修，到了該檢討時候。

統籌分配稅款引發各界討論，新竹市選出的國民黨立委鄭正鈐今天在臉書發文指出，歷年來新竹市民繳的稅都是名列前茅，但在統籌分配款上卻是全國倒數；錢繳得比台南市還多，分到的卻不及台南市的1/4。

鄭正鈐指出，新竹市在民國109年度創稅新台幣1811.62億元，排名全國第5，台南市為1403.55億元；但110年統籌分配款只獲54.23億元，台南市卻高達233.56億元。

他表示，新竹因竹科迎來大量人口，城市基礎設施亟待建設，然而園區的稅收都是上繳中央，連科學園區回饋金都愈給愈少，一年僅獲4620萬元的地方建設補助。

鄭正鈐指出，新竹科學園區廠商從92年369家一路成長至110年548家，園區的建設從未停止，而伴隨園區廠商成長的交通紊亂與環保等多項問題也不斷浮現；但不論統籌分配款或科學園區回饋金，對新竹市民都是極度不公平的對待。

他表示，統籌分配款6成的資源都分配給直轄市，直轄市之外的縣市全都窮兮兮，財政收支劃分法修正是當務之急。

財政部今天表示，現行中央統籌分配稅款分配公式，在直轄市部分，已有財政能力指標，在縣（市）部分，主要採基準財政收支差額分配，均具均衡區域發展效果。

同時，在直轄市及縣（市）分配部分，也將營利事業營業額列為分配指標之一，適度回饋地方政府招商努力，具激勵地方財政努力功能。

財政部指出，統籌稅款規模隨稅收成長已逐年增加，民國105年度為新台幣2591億元，至111年度已增至3858億元，增加1267億元。

其中，由於111年稅收表現良好，財政部表示，111年度普通統籌稅款，較預算通知分配數增加729億元，已全數按公式設算分配地方政府，每一地方政府相當於增加3個月的分配金額，整體而言，對地方財源挹注應有顯著助益。

針對外界關注的縣（市）財政，財政部表示，1年以上債務未償餘額也由105年1593億元降低至111年的1317億元，減少276億元。

財政部指出，中央及地方財政情勢已有所改變，財政部將通盤審視財經情勢變化，審慎檢討各級政府財政收支劃分，並適時徵詢意見凝聚共識。（編輯：林興盟）1120204