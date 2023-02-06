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宏達電1月營收探掛牌次低 王雪紅受邀MWC演講

2023/2/6 17:02
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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電1月自結合併營收新台幣2.15億元，月營收探歷史次低水準，月減58.74%、年減40.2%。另外，宏達電宣布，董事長王雪紅將再度受邀擔任MWC專題演講嘉賓。

宏達電今天公布1月自結合併營收新台幣2.15億元，月減58.74%、年減40.2%，月營收探歷史次低水準，僅次於2022年4月自結合併營收2.09億元。

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MWC（全球行動通訊大會）將在2月底登場，宏達電董事長暨執行長王雪紅再度受邀擔任專題演講嘉賓，講題為「協同合作將是決定虛實整合新世界的成功關鍵？」將與諾基亞總裁暨執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）、新加坡電信執行長袁坤滿、韓國電信執行長顧炫武與義大利電信執行長拉布里歐拉（Pietro Labriola）針對此議題提出看法。

此外，宏達電今年初在美國消費性電子展（CES）發表同時具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機 VIVE XR Elite後，獲評選為CES 2023最佳展品，以完整的沉浸式虛實互動體驗，讓使用者在遊戲、娛樂、健身、商務和教育應用等領域，皆可透過現實與虛擬世界的整合，進入元宇宙的世界。（編輯：翟思嘉）1120206

#宏達電
#王雪紅
#袁坤滿
王雪紅
宏達電發表XR消費旗艦頭盔 今年將推出商用企業版宏達電傳CES展端新品 新款VR頭盔將亮相
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