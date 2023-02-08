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等待聯準會主席鮑爾演說 歐股走勢分歧

2023/2/8 02:37
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）美國上週公布的就業報告優於預期，引發聯邦準備理事會（Fed）恐進一步升息以緩和高通膨率的預期心理，在市場等待聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）預定今天稍晚發表的演說之際，歐洲股市今天走勢分歧。

倫敦FTSE 100指數在英國石油公司（BP）股價飆漲7%的拉抬下，上揚28.00點或0.36%，收7864,71點。

法蘭克福DAX指數下挫25.03點或0.16%，收15320.88點。

巴黎CAC 40指數微跌4.75點或0.07%，收7132,35點。

扣除導致虧損的俄烏戰爭特殊因素，英國石油公司在國際石油和天然氣價格飆漲帶動下，2022年獲利飆漲逾倍至277億美元，和其他對手2022年的龐大獲利表現相當。

莫斯科去年2月入侵烏克蘭後，英國石油公司宣布退出俄羅斯，儘管國際油價飆漲，英國石油今天表示，該公司去年呈現淨虧損。

法新社報導，英國石油2022年稅後淨損25億美元，相較之下，2021年淨利為76億美元。（譯者：陳政一）1120208

#英國石油公司
#聯準會
#法新社
俄烏戰爭
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