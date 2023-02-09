旺季加持 遊戲橘子1月營收11.9億元創半年來新高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）橘子集團公布1月自結合併營收新台幣11.9億元，月增64%、年增6.8%，適逢寒假及春節遊戲旺季，且主力產品推出大型活動，刺激營收表現呈現雙增，並創半年來新高表現。

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遊戲橘子表示，因應春節寒假旺季，旗下「新楓之谷」的年度重點升等活動及職業大改版於1月登場，「艾爾之光」、「天堂國際服」等遊戲亦有新職業、新劇情及周年活動陸續上線，推升營運動能，香港遊戲橘子營收月增呈翻倍成長。GASH樂點受惠於遊戲活動效益，交易金額月增61%，都是推升1月營收成長主要動能。

展望2月，遊戲橘子指出，集團泛娛樂盛會「橘子嘉年華」春季版2月6日正式開展，以beanfun!為核心串聯集團服務打造線上闖關活動「超橘樂園」；2月11日至12日更首次將O2O實體活動移師高雄舉辦，除從遊戲動漫首度跨域體育與高雄全家海神職業籃球隊合作推出遊戲主題日外，亦規劃音樂、美食市集活動，期望吸引新世代消費者與球迷參與。（編輯：張均懋）1120209