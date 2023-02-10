光隆1月營收月增7.9% 首季業績有望持平

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（中央社記者賴言曦台北10日電）戶外機能服廠光隆1月營收新台幣5.18億元，年減24%，但月增7.9%，主因是成衣出貨動能持續加溫，帶動成衣部門營收3.13億元，月增38.6%。預期隨著工作天數恢復正常和成衣出貨增加，首季業績有望追平去年同期。

展望後市，光隆指出，有新客戶加入及原有訂單平穩，成衣第1季仍能延續成長力道，並超越去年；另外在汰除低利潤的貿易部門業務後，事業結構進一步優化，成衣占比也將拉升至60%以上，有助光隆第1季的本業獲利結構更加穩健。

針對今年成衣產能布局，光隆表示，今年將採更積極的作為，今年預計總投入約750萬美元，分別於越南及印尼擴建新產線。

越南部分，將新增20條產線，計劃於第3季投產；另在印尼增設成衣全球第2產區，第1期將新建6至10條新產線，最快得於第4季投產；估計至今年底，自有產線規模即可擴增至90條以上。

光隆2022年營收新台幣102.95億元，年增27.7%；成衣部門營收58億元，創歷史新高，年增57.3%，營收占比由46%上升至56%。（編輯：張良知）1120210