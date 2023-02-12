兩大電信合併案通過 NCC緊盯申訴量變化

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（中央社記者蘇思云台北12日電）根據統計，去年全年行動通訊申訴量為6005件，年減11%，不過台灣之星跟亞太電信仍呈現年增。NCC表示，兩大電信合併案通過後，已再三提醒業者留意網路建設調整時間，將持續關注申訴量變化。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年公告，2022年8月1日起，爭議案件處理報告書由電信消費爭議處理中心製作並公告。

電信消費爭議處理中心最新公布去年12月行動通訊申訴量為424件，去年全年的行動通訊申訴量則為6005件，年減11%。其中，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大申訴數都呈現年減，僅台灣之星跟亞太電信仍年增25.6%與11.6%。

NCC官員表示，台灣之星去年曾發生2次斷訊事件，當時申訴數增加較多，全年來看確實仍是亞太電信、台灣之星稍微增加。

由於過往申訴案件中，歸類在通訊連線品質的案件數通常都占比超過5成，外界關注NCC今年1月18日通過台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信兩大電信合併案，隨著後續電信業者進行網路整併，消費者申訴量是否可能驟增。

NCC官員說明，電信合併案通過後，一定會持續關注行動通訊申訴狀況，業者後續可能進行網路建設與系統整併作業，先前都已再三跟業者提醒，務必要在消費者使用量較少的時段做調整。

官員解釋，業者平常都會分析基地台的訊務狀況，哪個時段影響最少都很清楚，NCC後續將持續緊盯申訴量，「不能無緣無故增加」。

合併案通過後，NCC官員表示，針對合併相關的4家業者（台灣大、遠傳、亞太、台灣之星）既有用戶，現有合約方案都可以到2024年12月31日，用戶可以主動跟業者主張延長，但合併案通過後才成為新用戶的民眾，並無此權利。（編輯：楊蘭軒）1120212