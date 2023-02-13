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日商JERA退出海鼎離岸風電計畫 經濟部：由法商接手

2023/2/13 19:22（2/13 19:45 更新）
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日商捷熱能源（JERA）將出售在台所持44%海鼎離岸風電計畫股權。圖為聳立於海中的離岸風機。（中央社檔案照片）
日商捷熱能源（JERA）將出售在台所持44%海鼎離岸風電計畫股權。圖為聳立於海中的離岸風機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北13日電）媒體報導日商捷熱能源（JERA）將出售在台所持44%海鼎離岸風電計畫股權，經濟部表示，台灣JERA目前仍投資台灣海洋、海能風場；至於海鼎專案，已有知名法商表達接手JERA權益意願。

台灣捷熱能源稍早發布聲明，表達對於台灣現行專案的堅定承諾，並戮力與合作夥伴一同確保各個專案成功交付與運營，持續為台灣能源轉型做出貢獻。

日經新聞報導，日商捷熱能源（JERA）傳出要出售台灣離岸風電風場及相關計畫，是評估地緣政治風險對台海影響是否已蔓延至日本所致。

經濟部發布新聞稿表示，歡迎並尊重各國業者來台投資，日商捷熱能源亦是重要的合作夥伴，目前台灣捷熱能源（JERA Energy Taiwan）仍投資台灣海洋（持股32.5%）、海能風場（持股49%），並致力與合作夥伴共同成就現行專案在建設、執行和運維等面向。

至於由誰接手海鼎股權，經濟部表示，參與海鼎二專案的外商，目前已有歐系知名外商表達高度參與並接手JERA權益的意願。

知情官員透露，接手外商為知名法商，JERA也非外界解讀地緣政治因素決定離開台灣，而是因不符公司投資報酬率要求，從一開始便無投注資金在海鼎專案上，且若JERA認為台灣危險，應是包含現行專案在內全部撤資。

經濟部強調，透過政府明確的離岸風電各階段設置量目標與推動政策，已成功吸引國際知名開發商來台投資，涵蓋美國、加拿大、法國及日本等知名技術團隊，包含政府與民間資源，將為國內離岸風場開發注入新能量，尚無外界所謂地緣政治影響離岸風電發展之慮。

JERA與科理歐永續能源（Corio Generation）去年中宣布合作推動海鼎離岸風電計畫，然而，區塊開發首期選商時，僅Corio單獨遞件，無論送件資料、實際審查皆無JERA角色；能源局官員表示，送件業者於資料內說明，已規劃有潛在業者參與本風場。（編輯：林克倫）1120213

#經濟部
#JERA
#海鼎
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