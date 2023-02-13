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首頁 / 證券

國泰永續高股息ETF公告實際配息0.27元

2023/2/13 19:59
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）ETF新一波除息潮陸續登場，國泰投信旗下2檔ETF國泰永續高股息、國泰A級金融債今天公告每單位實際配發金額分別為0.27元及0.5元；另外，雙月配的永豐優息存股ETF也公告配發0.141元。

國泰投信表示，2月旗下多檔ETF配息，今天公告實際配發金額的有國泰永續高股息及國泰A級金融債，2檔季配息ETF將於2月16日除息，投資人最晚只要在2月15日前持有或買進，皆可參與此次配息。

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觀察債券ETF近期交易熱絡，根據證券櫃檯買賣中心資料，國泰A級金融債ETF明顯交投加溫，7日、8日連兩日量能爆增，分別來到4286張、6045張，成交量相較10日均量成長近5倍以上，是國內所有債券型ETF中增量幅度冠軍。

永豐投信表示，永豐優息存股是國內第一檔瞄準「存股」概念的ETF，成分股涵蓋30檔金融及傳統產業，將於2月16日除息，2月15日前買進或持有即可參與配息。（編輯：趙蔚蘭）1120213

#國泰永續高股息
#配息
#國泰投信
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