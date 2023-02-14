台股創波段新高 法人：短線觀察美國1月CPI數據

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）台股今天持續量縮並震盪走高，收盤15654.48點創下近8個月來波段新高。法人表示，市場驚驚漲格局墊高指數，今晚即將公布的美國1月CPI數據，將是短線風向指標。

美股全面收漲，加上ChatGPT效應讓微軟大漲，帶動科技股集體上漲，激勵台股今天開高走高，終場上漲110.2點、漲幅0.71%，收在15654.48點，創下去年6月27日來新高，成交值新台幣1776.6億元。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，電金傳三大類股均呈上漲態勢，站上波段新高。綜觀今天整體盤面，個股大部分都呈現上漲格局，但上漲幅度不大，今晚即將公布的美國1月CPI數據將成為短線風向。

鄭翰紘表示，AI聊天機器人ChatGPT題材帶動全球AI、演算法等概念股大漲，以半導體為核心的台灣科技類股受惠。展望後市，今年以來大力回補台股的外資近期買盤縮手，在台指期結算後是否重啟買超也是觀察重點。

日盛高科技基金研究團隊表示，2023年台灣企業獲利可能下滑，但與去年同期相較最差時間點可能落在2023年上半年，而下半年起衰退幅度將收斂。

過往經驗顯示股價底部會領先企業獲利約2至3季，配合聯準會（Fed）升息接近尾聲，2023年股市將相對樂觀。此外，外資自2023年以來回補買超金額約為過去3年累積賣超逾新台幣2.2兆的一成左右，市場高度關注外資後續動向。（編輯：張良知）1120214