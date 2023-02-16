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召開董事會前會？國票金：屬於杜撰虛構

2023/2/16 13:04
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（中央社記者蘇思云台北16日電）國票金今天澄清，媒體報導部份董事召開會前會，屬於杜撰虛構，並非事實，公司也沒有所謂7人董事會前會的組織，如果針對重要議題需要溝通，都會通知召集所有董事。

鏡週刊報導指出，有爆料者指出國票金2月14日召開董事會前會，可能撤換國票創投董事長陳冠如。

國票金今天透過新聞稿澄清，針對重要議案，如果需要向董事進行溝通，辦理說明會、座談會等，都會通知召集所有董事，應為董事會決議事項者，也依法定程序召集董事會進行討論，國票金各單位部門或經營層，從未通知或召開過所謂的「7人董事會前會」。

國票金控總經理蘇松輝表示，時值年初，多家金控與行庫都依據前一年的經營績效進行考評，調整高階人事，屬於業界常態。公司也對子公司進行年度績效考評及職務調整，並參酌歷來內部稽核報告、董事會檢討意見等，認為應強化創投子公司財務紀律及風險管理，並調整營運策略及方針。

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蘇松輝表示，報導提到「打壓台灣無人機產業」等，更屬無稽之談，公司辦理投融資業務，一向支持政府的非核家園政策，以及政府倡議的前瞻產業，包括無人機、綠能、5G、半導體、數位醫療、人工智慧及電動車等產業，都是積極爭取的投融資對象。

國票金指出，公司人事派任及績效考評相關議案都是由公司經理部門，依內部規定程序提案，也尚待董事會全體董事討論決議，強調公司治理程序透明。（編輯：楊凱翔）1120216

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