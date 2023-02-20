台股漲71點收15551點 櫃買指數寫波段高

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台股20日在台積電等權值股回穩，電子、金融股助攻下，帶動指數翻紅，終場台股加權指數上漲71.53點，收在15551.23點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北20日電）台股今天在台積電等權值股回穩，電子、金融股助攻下，帶動指數翻紅，終場台股加權指數上漲71.53點，收在15551.23點，收復5日、10日均線，分析師指出，中小型題材活絡，盤面呈現多頭格局。

台股今天力甩頹勢，指數雖以15452.01點開低，但早盤即翻紅走高，盤中高點來到15575點，一度上漲近百點；台股加權指數終場上漲71.53點，收在15551.23點，漲幅0.46%，成交金額新台幣2083.68億元。

櫃買指數上漲1.34點，收203.94點，漲幅0.66%，寫2022年6月中旬以來波段新高。

觀察類股表現，電子股上漲0.28%，金融股勁揚0.95%，光電股大漲逾1.94%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電終場小跌1元，收在517元，跌幅0.19%，鴻海小跌0.48%，中華電上漲1.32%，大立光上漲逾1%，收2190元。

電子、科技族群強勢，IC設計族群創意、愛普勁揚，分別收漲1.95%、7.69%，面板雙雄群創、友達分別收漲4.96%、3.57%。

觀光族群漲多互見，長榮航、華航上漲逾1%，雲品上漲近3%，盤中一度來到百元關卡之上，八方雲集下跌逾2%，鳳凰下跌逾4.5%，雄獅跌幅逾3%，晶華跌幅也逾3%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股由電子、金融點火帶動指數翻紅，攻上15500點整數關卡，櫃買指數也創波段新高，意味著中小型題材活絡，儘管權值股稍見休息，上漲家數仍大幅多於下跌家數，盤面呈現多頭格局。（編輯：楊凱翔）1120220